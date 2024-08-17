Протягом 16 серпня росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах сім ракетних ударів із застосуванням дев’яти ракет, а також 70 авіаударів, зокрема, скинувши 94 КАБи. Крім того, ворог здійснив 4698 обстрілів, з них 109 - із реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Зазначається, що у відповідь авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали 17 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки противника, двох артилерійських системах, двох засобах ППО та трьох інших важливих об’єктах окупантів.

Ситуація на фронті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 атаку в районах п’ятнадцяти різних населених пунктів. Найактивніше російські окупанти діяли поблизу Воздвиженки, Новожеланного, Гродівки та у бік Зеленого Поля. Найбільша концентрація ворожих атак зафіксована поблизу Гродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 17 атак біля Красногорівки, Костянтинівки, Георгіївки та Олександрівки. На Харківському напрямку відбулося дев’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак за добу добігла дванадцяти. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Глушківки, Кругляківки та Андріївки. Також агресор двічі атакував у бік Лозової.

На Лиманському напрямку ворог здійснив вісім штурмів неподалік Невського, Макіївки, Торського та Діброви. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 10 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Переїзного. На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази в районах Григорівки і Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 13 атак неподалік Білої Гори, Північного, Залізного, Неліпівки, Нью-Йорка та Торецька.

На Времівському напрямку противник здійснив одну атаку в бік Костянтинівки. На Оріхівському напрямку зафіксовано один штурм наших позицій в районі Малої Токмачки. На Придніпровському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог провів три невдалих штурми. Крім того, завдав авіаудару по району Одрадокам’янки.

“Триває операція в Курській області — наші воїни успішно просуваються вперед. Російські військовослужбовці, обираючи життя, продовжують здаватися у полон”, — наголошують в Генштабі.