На фронті минулої доби було зафіксовано 155 бойових зіткнень з російськими загарбниками.

Про це ідеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці про ситуацію станом на 8:00 п’ятниці, 5 липня.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії. Тут було 19 бойових зіткнень у районах населених пунктів Сотницький Козачок, Глибоке, Липці і Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу було чотири ворожі атаки. Сили оборони відбивали штурмові дії росіян біля Синьківки, Стельмахівки та Новоселівки.

На Лиманському напрямку відбиті 14 російських атак у районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Терни та Невське.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 10 штурмових дій поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Кліщіївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили 17 спроб військ РФ прорвати оборону в районах Калинівки, Григорівки та Кліщіївки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 30 атак неподалік населених пунктів Північне, Торецьк та Нью-Йорк.

На Покровському напрямку відбиті 38 штурмових дій у районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Прогрес, Лозуватське, Новоселівка Перша, Євгенівка, Уманське та Яснобродівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Георгіївка, Красногорівка, Невельське, Парасковіївка, де росіяни 11 разів намагались прорвати оборону.

На Времівському напрямку ворог здійснив сім штурмів у районі Водяного та Макарівки Донецької області.

На Оріхівському напрямку було два бойові зіткнення у районах Малої Токмачки і Роботиного.

На Придніпровському напрямку загарбники й надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Дві атаки росіян успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями росіяни зберігають військову присутність, здійснюють обстріли населених пунктів зі своєї території, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.