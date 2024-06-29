У суботу, 29 червня, станом на ранок на фронті відбулося 37 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 12 авіаударів 35 КАБами та 25 ударів дронами-камікадзе, 630 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Харківському напрямку зараз відбулося шість атак окупантів в районі Вовчанська. Дві – відбито, боєзіткнення у чотирьох локаціях продовжуються. Ситуація контрольована. На Куп’янському напрямку триває атака наших позицій в районі Стельмахівки. Ситуація контрольована. На Сіверському напрямку вже відбито два ворожих штурми. А три спроби загарбників просунутись уперед біля Спірного та Виїмки продовжуються. Українські воїни завдають ворогу комплексного вогневого ураження.

На Краматорському напрямку від початку доби відбулося п’ять боєзіткнень. Дві атаки поблизу Калинівки відбито, точаться бойові дії у районі Часового Яру. Російський агресор успіху не має. На Торецькому напрямку ворог намагається витіснити наших захисників з позицій поблизу Торецька. Продовжується бій у трьох локаціях.

Особливо активним противник залишається на Покровському напрямку. Вже з початку доби здійснив вісім спроб прорвати нашу оборону в районах Воздвиженки, Прогреса та Сокола. З них чотири іще триває. Сили оборони вживають заходів для виснаження наступального потенціалу окупантів.

На Курахівському напрямку продовжується атака загарбників на Парасковіївку. Ситуація під контролем Сил оборони. Ще п’ять штурмів відбито в районі Костянтинівки. На Времівському напрямку російський агресор намагається просунутися в районі Водяного. Українські підрозділи стримують загарбників вогнем. На Оріхівському напрямку наші воїни придушили спробу окупантів прорвати оборону у районі Новоданилівки.

На решті напрямків активних наступальних дій противник не проводив.