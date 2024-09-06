Найгарячіша ситуація була на Покровському і на Курахівському напрямках. Тут зафіксовано 51 та 36 бойових зіткнень відповідно.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на сторінці у Facebook.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 51 ворожу штурмову дію в районах населених пунктів Суха Балка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Воздвиженка, Новотроїцьке, Гродівка, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки. На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 36 атак противника поблизу Лисівки, Українська, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки.

На Лиманському напрямку відбулося 17 бойових зіткнень. Ворог атакував біля Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Чернещини та Новосадового. На Торецькому напрямку точилося 16 боїв, зокрема, в районах Торецька, Леонідівки та Неліпівки.

На Куп’янському напрямку точилося 15 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової та Андріївки. На Краматорському напрямку відбулося 14 боєзіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Часового Яру, Предтечиного, Іванівського, Білої Гори, Іванопілля та Кліщіївки.

На Времівському напрямку російські загарбники здійснили 11 наступальних дій біля Водяного, Костянтинівки та Вугледара. На Сіверському напрямку точилося 10 боїв. Наші воїни зупинили усі спроби противника прорвати оборону у районах Верхньокам’янського, Виїмки та Спірного. На Харківському напрямку відбулося 7 боєзіткнень поблизу Стариці та Вовчанська.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили штурм противника неподалік Роботиного. На Придніпровському напрямку окупанти також зазнали поразки, тричі атакуючи оборонні рубежі наших підрозділів. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.