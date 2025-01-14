Протягом минулої доби, 13 січня, на фронті зафіксовано 166 бойових зіткнень. Майже половина з них — на Покровському напрямку.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

“За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, озброєння, військової техніки та ще один важливий об’єкт противника”, — йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку росіяни двічі атакували в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку відбито три атаки неподалік Лозової, Западного та Дворічної.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів поблизу населених пунктів Новосергіївка, Зелений Гай, Шийківка, Першотравневе, Макіївка, Зарічне та Терни.

На Сіверському напрямку відбито п’ять штурмів.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 14 разів у районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни здійснили 16 атак в районах населених пунктів Торецьк, Кримське, Щербинівка та Біла Гора.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 77 наступальних дій ворога.

На Новопавлівському напрямку відбито 13 атак поблизу населених пунктів Розлив, Времівка, Роздольне, Костянтинопіль та Нескучне.

На Придніпровському напрямку відбито одну ворожу атаку.

На Курському напрямку відбулось 15 боєзіткнень, ворог завдав 37 авіаційних ударів 49 керованими бомбами та вчинив 422 артилерійських обстріли, зокрема 20 – із реактивних систем залпового вогню.