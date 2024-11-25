Минулої доби зафіксовано 217 бойових зіткнень. Ворог завдав один ракетний удар, 67 авіаударів, скинув 85 КАБів, застосував понад 4200 артилерійських обстрілів, зокрема 121 із РСЗВ, а також залучив понад 1500 дронів-камікадзе.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗС України.

Зазначається, що протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дванадцять районів зосередження особового складу.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку росіян шість разів штурмували поблизу населених пунктів Козачої Лопані, Тихого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулось 14 атак неподалік Голубівки, Піщаного, Лозової, Кругляківки, Новоосинового, Колісниківки та Вишневого.

На Лиманському напрямку ворог 15 разів атакував поблизу населених пунктів Новомлинськ, Колісниківка, Кругляківка, Сенькове та Лозова.

На Краматорському напрямку відбито чотири атаки у районах Часового Яру та Ступочок.

На Покровському напрямку зупинено 55 штурмових і наступальних дій агресора в районах Миролюбівки, Крутого Яру, Новоторецького й не тільки. Ворог зосередив зусилля в напрямку населених пунктів Селидове та Промінь. Від початку поточної доби, 25 листопада, противник 46 разів атакував.

На Торецькому напрямку ворог дев’ять разів атакував в районах Диліївки, Торецька та Щербинівки, отримав відсіч.

На Курахівському напрямку відбито 67 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Берестків, Сонцівки й не тільки.

На Времівському напрямку відбито 14 атак в районах Трудового, Новосілки та Макарівки.

На Курському напрямку відбито 25 атак.