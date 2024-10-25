Протягом минулої доби на фронті відбулося 187 бойових зіткнень. Противник здійснив один ракетний удар по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, використавши дві ракети, а також завдав 85 авіаударів, скинувши 153 керовані авіаційні бомби

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що агресор здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з яких 130 були виконані із реактивних систем залпового вогню, та залучив близько півтори тисячі дронів-камікадзе.

“Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Басівка, Біловоди, Велика Писарівка, Журавка Сумської області; Куп’янськ, Петропавлівка, Андріївка Харківської області; Терни, Сіверськ, Дружківка, Торецьк, Суха Балка, Стара Миколаївка, Волноваха, Розлив Донецької області; Малі Щербаки, Тернове, Мала Токмачка Запорізької області; Новотягинка Херсонської області”, — йдеться у повідомленні.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління БпЛА, склад з боєприпасами, чотири райони зосередження особового складу, засіб ППО, чотири артилерійські системи противника та ще один важливий об’єкт окупантів.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог вісім разів штурмував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Піщаного, Лозової, Кругляківки, Новоосинового, Колісниківки та Вишневого.

На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Дружелюбівка, Катеринівка, Греківка, Твердохлібове, Терни, Зарічне, Торське та Серебрянка.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили один штурм російських загарбників поблизу Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували два рази у районах Часового Яру та Предтечиного.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових і наступальних дій агресора в районах Миролюбівки, Крутого Яру, Новоторецького, Лисівки, Красного Яру, Миколаївки, Сухого Яру та Михайлівки. Основні зусилля ворожих атак були сконцентровані в напрямку населених пунктів Селидове та Промінь.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Новодмитрівки, Зоряного, Кремінної Балки, Новомиколаївки, Максимільянівки, Антонівки, Катеринівки, Костянтинівки, Новоселидівки та Гострого.

На Времівському напрямку противник здійснив вісім штурмів наших позицій в районах Богоявленки та Новоукраїнки. Активно залучав для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.

За підтримки авіації на Оріхівському напрямку минулої доби ворог чотири рази атакував позиції наших оборонців поблизу Новоданилівки та Новоандріївки.

Тричі безрезультатно загарбники намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку.

Триває операція в Курській області. За минулу добу російські літаки завдали 23 авіаудари, артилерія противника здійснили понад сто обстрілів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.