Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Зазначається, за минулу добу українським військовим вдалося знешкодити 10 танків, 42 бойові броньовані машини, 19 артсистем та 3 засоби ППО.
Окрім цього, ліквідували 153 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 87 одиниць автомобільної техніки та 6 одиниць спецтехніки.
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