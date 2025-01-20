Протягом минулої доби, 19 січня, російська окупаційна армія втратила ще 1690 солдатів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, за минулу добу українським військовим вдалося знешкодити 10 танків, 42 бойові броньовані машини, 19 артсистем та 3 засоби ППО.

Окрім цього, ліквідували 153 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 87 одиниць автомобільної техніки та 6 одиниць спецтехніки.