Упродовж 27 жовтня на фронті сталося 144 бойових зіткнень, найбільша їх кількість була зафіксована на Курахівському та Покровському напрямках.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

“За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням однієї ракети, а також 91 авіаудар, зокрема, скинув 184 КАБ. Крім цього, здійснив 4410 обстрілів”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони виконали одинадцять ударів по місцях скупчення ворожого особового складу та техніки, знищивши один пункт управління та одну артилерійську установку.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку в районі Вовчанська відбулося чотири ворожих штурми позицій наших воїнів.

На Куп’янському напрямку росіяни 20 разів атакували в бік Кіндрашівки, Синьківки, Колісниківки, Кругляківки, Лозової, Загризового, Першотравневого та Вишневого.

На Лиманському напрямку відбито 16 атак в районах Чернещини, Новомихайлівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Серебрянки та Григорівки.

На Краматорському напрямку ворог дев’ять разів атакували в районах Оріхово-Василівки та Предтечиного.

На Торецькому напрямку росіяни шість разів атакували неподалік Торецька та Щербинівки. Зокрема залучали бомбардувальну авіацію.

На Покровському напрямку відбито 27 атак у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Крутий Яр, Вишневе та Селидове.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 37 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Новоселидівки, Новодмитрівки, Курахівки й не тільки.

На Времівському напрямку за підтримки авіації противник здійснив вісім штурмів наших позицій неподалік Новоукраїнки та Богоявленки.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках ворог активно задіював штурмову і бомбардувальну авіацію, зокрема скинув більше десятка керованих бомб.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції три рази. Отримали жорстку відсіч та зазнали втрат.