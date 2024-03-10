Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення, найактивніше війська РФ атакували на Новопавлівському напрямку, повідомляє у ранковому зведенніГенеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки противник за підтримки авіації понад 30 разів намагався прорвати оборону українських військ.

Крім того, російські загарбники активно діють на Авдіївському напрямку – тут українські захисники відбили 16 російських атак біля населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське.

У Генштабі додають, що на Лиманському напрямку українські військові відбили 7 російських атак противника біля Тернів та Спірного, на Бахмутському – 6 атак біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, на Оріхівському – 8 атак противника в районах східніше Левадного, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не вів.

У Генштабі також повідомляють, що вночі російські війська вчергове атакували Україну, застосувавши 39 безпілотників Shahed, сили протиповітряної оборони знищили 35 ударних БПЛА.