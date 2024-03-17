Відповідно до інформації, оприлюдненої Генштабом на сторінці у Facebook, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.24 орієнтовно склали:
- осіб особового складу ‒ близько 4307 40 (+1160)
- танків ‒ 6790 (+11) од.
- артилерійських систем ‒ 10634 (+28) од.
- бойових броньованих машин ‒ 12997 (+24) од.
- РСЗВ – 1017 (+0) од.
- засоби ППО ‒ 720 (+1) од.
- літаків – 347 (+0) од.
- гелікоптерів – 325 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8272 (+4);
- крилаті ракети ‒ 1922 (+0);
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14073 (+49) од.
- спеціальна техніка ‒ 1723 (+11)
Остаточні дані уточнюються