Генштаб оприлюднив втрати ворога за добу: 1160 осіб, 28 артсистем та 24 ББМ

Відповідно до інформації, оприлюдненої Генштабом на сторінці у Facebook, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.24 орієнтовно склали:

осіб особового складу ‒ близько 4307 40 (+1160)

танків ‒ 6790 (+11) од.

артилерійських систем ‒ 10634 (+28) од.

бойових броньованих машин ‒ 12997 (+24) од.

РСЗВ – 1017 (+0) од.

засоби ППО ‒ 720 (+1) од.

літаків – 347 (+0) од.

гелікоптерів – 325 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8272 (+4);

крилаті ракети ‒ 1922 (+0);

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од.

підводні човни – 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 14073 (+49) од.

спеціальна техніка ‒ 1723 (+11)

Остаточні дані уточнюються