Про це повідомив Генеральний прокурор Андрій Костін в програмі “Факти тижня”, передає Офіс генерального прокурора.

За словами Костіна, масштабне службове розслідування було розпочато одразу, як тільки ця інформація з’явилася у медіа. Воно стосується не лише хмельницьких прокурорів, а всіх органів прокуратури — всіх рівнів, включно з Офісом Генерального прокурора.

На сьогодні встановлено, що 61 прокурор органів прокуратури Хмельниччини має інвалідність. Це Хмельницька обласна прокуратура та окружні прокуратури Хмельницької області. 80% з них — 50 осіб — отримали інвалідність до початку повномасштабного вторгнення.

Генпрокурор підкреслив, що дуже важливо встановити, за яких обставин вони отримали інвалідність, тому що частка таких співробітників у Хмельницькій області є дуже високою.

“Я вважаю, що всі прокурори, щодо яких є сумніви, мають добровільно пройти повторне обстеження. Поки це не зроблено в рамках кримінальних проваджень. Я також ініціював створення робочої групи, до складу якої увійдуть міжнародні експерти. Вони допоможуть комплексно оцінити ситуацію та розробити рішення для того, щоб унеможливити подібні зловживання в майбутньому”, — йдеться у повідомленні.

Костін також підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я щодо комплексної реформи системи медико-соціальної експертизи та заявив про готовність долучитися до цієї ініціативи.