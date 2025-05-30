Глобальна війна Росії проти України: аналіз Герберта Макмастера

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Герберт Макмастер, генерал-лейтенант США та колишній радник президента Трампа з питань національної безпеки, підкреслив, що війна Росії проти України є частиною більш широкої глобальної системи безпеки. У своєму інтерв’ю він зазначив, що цей конфлікт не є ізольованим випадком, а має глибші корені в міжнародних відносинах.

Макмастер вказав на те, що Росія веде “ширшу тіньову війну” проти Європи та Сполучених Штатів. Це включає в себе різноманітні дії, такі як підрізання підводних кабелів, підпали складів, вбивства керівників оборонної промисловості, а також кібератаки, які реалізуються через дезінформацію та когнітивні війни.

“Війна в Україні та її результат пов’язані з ширшою конкуренцією із віссю агресорів. Північна Корея надає Росії допомогу на суму 40 мільярдів доларів у вигляді військовослужбовців, артилерійських снарядів, ракет. Іран надає безпілотники Shahed. Натомість вони отримують від Росії технічну допомогу для їхніх ядерних та ракетних програм.” – Герберт Макмастер

Він також підкреслив, що Китай активно фінансує Росію у її війні проти України, що вимагає від американців глибшого розуміння причин цього конфлікту.

“Можна стверджувати, що з усякого погляду Китай вважає це свого роду проксі-війною. Він може воювати через Росію проти Європи та проти Сполучених Штатів.” – Герберт Макмастер

Президент України Володимир Зеленський раніше зазначав, що Китай зупинив продаж дронів Україні та іншим європейським країнам, але продовжує постачати їх до Росії, що підкреслює складність міжнародних відносин у контексті цього конфлікту.