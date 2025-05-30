Глобальна війна Росії проти України: аналіз Герберта Макмастера

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Герберт Макмастер, генерал-лейтенант США та колишній радник президента Трампа з питань національної безпеки, підкреслив, що війна Росії проти України є частиною більш широкої глобальної системи безпеки. У своєму інтерв’ю він зазначив, що цей конфлікт не є ізольованим випадком, а має глибші корені в міжнародних відносинах.
Макмастер вказав на те, що Росія веде “ширшу тіньову війну” проти Європи та Сполучених Штатів. Це включає в себе різноманітні дії, такі як підрізання підводних кабелів, підпали складів, вбивства керівників оборонної промисловості, а також кібератаки, які реалізуються через дезінформацію та когнітивні війни.
“Війна в Україні та її результат пов’язані з ширшою конкуренцією із віссю агресорів. Північна Корея надає Росії допомогу на суму 40 мільярдів доларів у вигляді військовослужбовців, артилерійських снарядів, ракет. Іран надає безпілотники Shahed. Натомість вони отримують від Росії технічну допомогу для їхніх ядерних та ракетних програм.”
Він також підкреслив, що Китай активно фінансує Росію у її війні проти України, що вимагає від американців глибшого розуміння причин цього конфлікту.
“Можна стверджувати, що з усякого погляду Китай вважає це свого роду проксі-війною. Він може воювати через Росію проти Європи та проти Сполучених Штатів.”
Президент України Володимир Зеленський раніше зазначав, що Китай зупинив продаж дронів Україні та іншим європейським країнам, але продовжує постачати їх до Росії, що підкреслює складність міжнародних відносин у контексті цього конфлікту.