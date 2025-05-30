Герберт Макмастер про війну в Україні та зміну позиції Трампа

Як зазначає медіа BBC News

Герберт Макмастер, генерал-лейтенант сухопутних військ США, відомий своєю участю в операції “Буря в пустелі” в Іраку та службі в Афганістані в складі ISAF. З лютого 2017 року до квітня 2018 року він обіймав посаду радника з національної безпеки у адміністрації 45-го президента США Дональда Трампа. У своєму інтерв’ю Макмастер ділиться думками про роль США в мирних переговорах, військову підтримку України та зміни в поглядах Трампа на Путіна.

На початку війни в Україні в лютому 2022 року риторика американської влади була неоднозначною. Макмастер висловив своє розчарування через те, що Трамп не до кінця розумів причини конфлікту, які, на його думку, могли бути нав’язані “корисними ідіотами Путіна”. Він сподівається, що з часом позиція президента змінилася.

“Дякувати Богу за Володимира Путіна, бо саме він таки переконує Трампа. Але це не мало б бути сюрпризом. Президент Трамп нещодавно сказав, що він (Путін) мабуть, збожеволів. Однак він ніколи не був божевільним. Він завжди був одержимим відновленням Росії до його бачення національної величі та відновленням Російської імперії. І, звісно, робити це він хоче за рахунок України.”

Макмастер підкреслює, що Путін не зупиниться, поки його не зупинять, і для цього необхідно посилити тиск на Росію, обмежити її військові можливості та підтримувати Україну різними способами, включаючи фінансову допомогу.

Він вважає, що позиція Трампа поступово змінюється в правильному напрямку. Більшість республіканців у Конгресі усвідомлюють, хто винен у війні, хоча є й ті, хто підтримує Путіна.

Макмастер також наголошує, що Росія під керівництвом Путіна не стане другом США, і Трамп починає це усвідомлювати. Він порівнює цю ситуацію з помилками попередніх лідерів, які намагалися “приборкати” Путіна, але це не дало результату.

“Поки природа цього російського уряду не зміниться, він залишатиметься загрозою не лише для України, а й для всієї Європи. Та і всього світу – у контексті того, що Росія робить, щоб створити проблеми в Сахелі, наприклад, або в Центральній та Південній Америці, підтримуючи жорстоких диктаторів.”

Він пояснює, що Путін прагне капітуляції України та розвалу НАТО, намагаючись використати США як інструмент тиску на Україну та Європу. Однак ця стратегія не спрацювала, і тепер є можливість діяти більш ефективно.

Макмастер зазначає, що Трамп вчиться на досвіді, і його спілкування з європейськими лідерами допомагає краще усвідомити виклики. Він також підкреслює важливість саміту НАТО, де Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за свою оборону.

Війна в Україні є частиною ширшої гібридної війни Росії проти Заходу, що включає кібератаки, дезінформацію та фізичні диверсії. Макмастер наголошує на важливості розуміння цього контексту та підтримки України як ключового елемента протистояння агресії.

Щодо мирного процесу, Макмастер вважає, що успіх залежить від непохитності Росії, позиції України та підтримки США. Він підкреслює, що відповідальність за прогрес лежить на Москві, і важливо продовжувати тиск на Кремль.

“Ми всі повинні стежити за цим і робити усе можливе, щоб навчити наших людей тому, яким може бути ефективний підхід. І в Сполучених Штатах, я думаю, важливо продовжувати висвітлювати українську доблесть та російські звірства.”

Макмастер підкреслює, що Росія перебуває у слабкому становищі, незважаючи на чисельність військ і ресурси. Він вважає, що зараз саме час посилити тиск на Москву, підтримувати Україну та вести переговори з позиції сили.

Щодо військової допомоги США Україні, Макмастер зазначає, що існують політичні виклики, зокрема серед республіканців, які прагнуть скорочення витрат і зосередження на внутрішніх проблемах. Проте він наголошує на важливості пояснення американцям, що підтримка України є ключем до національної безпеки США.

Він також проводить паралелі між виведенням військ з Афганістану, початком війни в Україні та нападом ХАМАСу на Ізраїль, підкреслюючи, що сприйняття слабкості провокує агресорів, і що підтримка України є важливою для стримування глобальних загроз.