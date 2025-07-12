Звання Герой України: пільги, історії та процес присвоєння

Як повідомляється на сайті президента України

Військовослужбовці, які отримали звання “Герой України”, мають право на численні пільги, такі як додаткові виплати, підвищення пенсій, безкоштовне лікування та житло. Щоб здобути цей статус, необхідно проявити героїзм на фронті. Ініціатива подання на присвоєння звання виходить від командира, який особисто знає заслуги захисника, розповів військовослужбовець 118 бригади Тарас Шарапа.

Олена, дружина загиблого бійця Анатолія Макушкіна, зберігає речі чоловіка, які їй передали побратими після його загибелі. Анатолій служив у 110 механізованій бригаді, почав службу в червні 2024 року, а бойові завдання виконував з серпня. Олена згадує, що чоловік неохоче ділився деталями своєї служби:

“Я не хотіла до нього лізти, а він мовчазним був, все переварював у собі. Бувало, що по десять днів, по два тижні він був на бойовому завданні. У нього виходів п’ять-шість приблизно було”.

У жовтні 2024 року, під час одного з виходів, звісток від Анатолія не було, а військова частина не відповідала. Олена звернулася до територіального центру комплектування (ТЦК):

“В ТЦК надали запит на частину, ще тиждень мені не відповідали. 19 жовтня вислали його речі, а 21 жовтня мені подзвонили з ТЦК й сказали з’явитися, бо є новини”.

Згодом їй повідомили, що чоловік зник безвісти під час бойового завдання в Покровському районі:

“Ми сподівались, що все буде добре, багато хлопців зникає, а тоді виявляється, що вони в полоні, але дива не сталося. Коли прийшов акт розслідування по безвісти зниклому, то о 4:53 він виходив на зв’язок й докладав про складну обстановку з неба, що їх криють FPV-дронами, всім чим тільки можна, а о сьомій годині з ним звʼязок втратили”.

Олена шукала чоловіка пів року і впізнала його серед загиблих за збігом ДНК. Анатолій загинув 10 жовтня 2024 року, поховали його 2 травня в Черкасах на Алеї Героїв. Родина створила петицію з проханням надати звання Героя України посмертно.

“Хочемо зберегти пам’ять, щоб люди підтримали. Я думаю, що всі хлопці, які пішли туди, є Героями”, – прокоментувала Олена Макушкіна.

Вона зазначила, що зібрати 25 тисяч голосів для петиції – це складне завдання:

“Це великий труд для родин, треба пройти сім кіл пекла, щоб зібрати ці підписи. Я поширюю й інші петиції, хоча в самої своя «горить», але допомагаю іншим зібрати підписи, бо розумію як це важливо для родин”.

Олена також зверталася до військової частини з проханням ініціювати подання на звання Героя України, але відповіді не отримала:

“У військову частину дозвонитися нереально, але будемо пробувати. У них така ситуація, що тих хлопців, які були разом з моїм чоловіком, уже практично не залишилось. Військова частина, як мені сказали, повинна сама подавати запит, а ми робимо від себе все можливе”.

У лютому 2024 року звання “Герой України” отримав 25-річний Денис Чубарев, командир мінометної батареї 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Він виконував бойові завдання на Луганщині, Донеччині та Херсонщині, знищуючи техніку ворога та керуючи дроном, який уразив бойову машину піхоти росіян.

“Найстрашніше якраз було на Херсонщині. Я підіймав «птаха» і почув звук, позаду щось впало, відчув холод по спині. Я не розвертався – як став із пультом, так і стояв. Це була ракета. Пощастило, що не вибухнула. Тоді я підняв дрон і почала працювати російська артилерія. Я думав, що вона працювала по міномету, а виявилось, що знову по мені. Я просто ще тоді не звав, що це таке, коли світиться дрон”, – розповів Денис Чубарев.

Вручення нагороди відбулося на Київщині. Денис зазначив, що ця відзнака – не лише його, а всіх побратимів, які боронять Україну.

Звання “Герой України” також має командир взводу мотопіхотної бригади Олег Федоров, який відзначився під час боїв на Донеччині та Херсонщині. У листопаді 2022 року його бойова машина зайняла рубіж на березі Дніпра, відрізавши ворогу шляхи відходу.

“Вони окопані стояли в посадці, чекали, що ми прийдемо спереду, а ми прийшли ззаду. Вони коли тікали, все кидали: кулемети, гранатомети – в окопах воно прямо все лежало. До цього моменту поки вони втекли, дуже було багато боїв”, – розповів воїн.

Орден “Золота Зірка” – його шоста нагорода і найцінніша:

“Вона значить для мене дуже багато. Це подяка мені за труди, які я віддав за весь цей час, бо це дуже важка робота і в нас дуже багато людей заробили таку нагороду, але вона просто до них не доходить. Я нею пишаюсь, вона для мене дуже дорога”.

Звання “Герой України” є найвищою державною відзнакою, що передбачає почесне звання, медаль та соціальні пільги, такі як пенсійні надбавки, медичне забезпечення та пріоритет у житлових програмах. Проте нагороджені рідко говорять про ці заохочення, адже для них це – відповідальність і пам’ять про загиблих побратимів.

Процес подання на присвоєння звання починається з ініціативи командира військової частини, який оцінює заслуги військового, що виходять за межі службового обов’язку, пояснив Тарас Шарапа:

“Героїчний вчинок зі сторони військової частини – це, наприклад, врятував побратимів, не одного, а багатьох, знищив техніку, зупинив штурм. Подається повний пакет документів, повний опис подання, що зробила людина, додаються додаткові документи, які підтверджують ці дані. Остаточне рішення приймає Офіс президента України, вони перевіряють пакет документів. Це найвища нагорода, яка дається дуже небагатьом людям”.

З початку повномасштабного вторгнення звання “Герой України” отримав один військовослужбовець 118 бригади – Петро Степаненко, посмертно. Він був бойовим медиком і загинув 8 липня 2023 року поблизу Бахмута.

Ініціювати присвоєння звання можуть не лише командири, а й родичі через петиції на сайті Офісу президента. Проте, як пояснив Тарас Шарапа, набрання 25 тисяч голосів не гарантує автоматичного присвоєння звання:

“Коли петиція набирає 25 тисяч голосів, вона йде на погодження військовій частині, та навіть набрані 25 тисяч голосів не є автоматичною підставою, що буде надано звання «Герой України»”.

Відповідаючи на інформаційний запит, Офіс президента повідомив, що кандидатами можуть бути ті, хто здійснив видатний героїчний вчинок. Попередній розгляд подань здійснює експертна група при Комісії державних нагород та геральдики, до складу якої входять представники Міноборони, ЗСУ, СБУ, розвідки та інших відомств. Остаточне рішення ухвалює президент України указом.

Головна спеціалістка командування черкаського ТЦК та СП Марина Депутат розповіла про соціальні гарантії для Героїв України:

“Передбачаються пільги на комунальні послуги, безплатне лікування, навчання у закладах вищої освіти його особисто, а також якщо в нього є діти, тож вони теж можуть навчатися безплатно. Якщо посмертно надане звання, то пільгами користуються його найближчі родичі – це офіційна дружина, його діти неповнолітні і його батьки. Це також пільги на комунальні послуги, безоплатне навчання і якщо військовослужбовець загинув захищаючи батьківщину, то є виплата одноразової грошової допомоги 15 мільйонів гривень”.

Крім того, Героям України передбачені щомісячні виплати у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, одноразова грошова винагорода (у 2025 році – 151 400 гривень), надбавки до пенсії, безкоштовне зубне протезування, пільги зі сплати податків, щорічна оплачувана відпустка та інші соціальні пільги.

Марина Депутат також зазначила, що ТЦК не має повноважень подавати петиції чи підтримувати їх, а працює з військовими частинами для збору документів, необхідних для оформлення виплат і пенсії за втратою годувальника.

Протягом 11 років російсько-української війни на Черкащині звання Герой України отримали восьмеро військовослужбовців, ще 15 – посмертно.