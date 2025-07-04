Герой Ізюма Леонід Чернятін: порятунок людей і збереження прапора

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Леонід Чернятін – поліцейський, який під час окупації Ізюма російськими військами став справжнім героєм. Він не лише ховав український прапор, а й рятував людей, виводячи їх з небезпечної зони. За його допомогою 28 осіб, серед яких були діти, змогли втекти з захопленого міста.

“У підвалі було 18 людей”

На початку повномасштабної війни Леонід залишався в Ізюмі разом із родиною.

“Моя родина перебувала на вулиці, яка на берегу Сіверського Донця. Вони з іншими жителями заховалися в підвал: вийшло, що в підвалі було 18 людей, серед них шестеро дітей.”

– Леонід Чернятін

Використовуючи старий телефон Nokia, який належав бабусі, Леонід зміг зв’язатися зі своїм керівництвом. Він отримав вказівки, що потрібно йти під річкою, але відмовився залишити людей: “Я сказав, що людей не кину й сам не піду. Тому думав, як краще, яким маршрутом”.

“Збирав інформацію, де техніка заходила”

Окупанти намагалися захопити Ізюм протягом місяця, і в квітні 2022 року місто повністю потрапило під їх контроль.

“Води не було, електрики не було. Бомбили авіацією, пушками, ракетами. Вони потім почали приховувати свої злочини, прибирати. Загиблих багато було – біля мосту, тут лежали. Просто стріляли по місту.”

– Леонід Чернятін

Російські військові роздавали хліб, але лише за паспортами, що нагадувало часи фашизму: “Хліб могла отримати людина, яка прийде з паспортом. Вони випишуть всі твої дані. Це було, як при фашистах”, – згадує Леонід.

Протягом тижня він стежив за переміщенням росіян і передавав інформацію українським військовим: “Я почав слідкувати, як саме вони рухаються: то машина виїжджає, то вискочать у формі та почнуть з автоматів хаотично стріляти.”

“Чоловіки з собою брали кота, хто папугу брав”

Леонід також шукав безпечні маршрути для виходу з Ізюма до Борової. Він зміг вивести перших шістьох людей, залишившись з ними, а з Ізюмом підтримував зв’язок телефоном.

“Ситуація змінювалася кожну годину, пів години: чи пройдемо ми, чи ні. Я розумів, що то не наші війська стріляють, а провокацію роблять росіяни.”

– Леонід Чернятін

Він розробив план, як пройти блокпост, і радив чоловікам брати з собою домашніх тварин, щоб виглядати менш підозріло: “Так потихеньку людей з дітьми перетягнув”.

Про врятований прапор Ізюма

Леонід також зберіг прапор, який впав з будівлі міськради під час обстрілів. Він вирішив, що цей символ не дістанеться ворогу: “Я поклав прапор у пакет для ЗСУ, потім – в другий пакет, так і закопали”.

Леонід планує повернути прапор на своє місце в “день нашої перемоги”. Наразі він повернувся до Ізюма на службу і вже зустрічає людей, яким допомагав виїжджати з окупованого міста.