Герой Ізюма Леонід Чернятін: порятунок людей і збереження прапора

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Леонід Чернятін – поліцейський, який під час окупації Ізюма російськими військами став справжнім героєм. Він не лише ховав український прапор, а й рятував людей, виводячи їх з небезпечної зони. За його допомогою 28 осіб, серед яких були діти, змогли втекти з захопленого міста.
“У підвалі було 18 людей”
На початку повномасштабної війни Леонід залишався в Ізюмі разом із родиною.
“Моя родина перебувала на вулиці, яка на берегу Сіверського Донця. Вони з іншими жителями заховалися в підвал: вийшло, що в підвалі було 18 людей, серед них шестеро дітей.”
– Леонід Чернятін
Використовуючи старий телефон Nokia, який належав бабусі, Леонід зміг зв’язатися зі своїм керівництвом. Він отримав вказівки, що потрібно йти під річкою, але відмовився залишити людей: “Я сказав, що людей не кину й сам не піду. Тому думав, як краще, яким маршрутом”.
“Збирав інформацію, де техніка заходила”
Окупанти намагалися захопити Ізюм протягом місяця, і в квітні 2022 року місто повністю потрапило під їх контроль.
“Води не було, електрики не було. Бомбили авіацією, пушками, ракетами. Вони потім почали приховувати свої злочини, прибирати. Загиблих багато було – біля мосту, тут лежали. Просто стріляли по місту.”
– Леонід Чернятін
Російські військові роздавали хліб, але лише за паспортами, що нагадувало часи фашизму: “Хліб могла отримати людина, яка прийде з паспортом. Вони випишуть всі твої дані. Це було, як при фашистах”, – згадує Леонід.
Протягом тижня він стежив за переміщенням росіян і передавав інформацію українським військовим: “Я почав слідкувати, як саме вони рухаються: то машина виїжджає, то вискочать у формі та почнуть з автоматів хаотично стріляти.”
“Чоловіки з собою брали кота, хто папугу брав”
Леонід також шукав безпечні маршрути для виходу з Ізюма до Борової. Він зміг вивести перших шістьох людей, залишившись з ними, а з Ізюмом підтримував зв’язок телефоном.
“Ситуація змінювалася кожну годину, пів години: чи пройдемо ми, чи ні. Я розумів, що то не наші війська стріляють, а провокацію роблять росіяни.”
– Леонід Чернятін
Він розробив план, як пройти блокпост, і радив чоловікам брати з собою домашніх тварин, щоб виглядати менш підозріло: “Так потихеньку людей з дітьми перетягнув”.
Про врятований прапор Ізюма
Леонід також зберіг прапор, який впав з будівлі міськради під час обстрілів. Він вирішив, що цей символ не дістанеться ворогу: “Я поклав прапор у пакет для ЗСУ, потім – в другий пакет, так і закопали”.
Леонід планує повернути прапор на своє місце в “день нашої перемоги”. Наразі він повернувся до Ізюма на службу і вже зустрічає людей, яким допомагав виїжджати з окупованого міста.
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