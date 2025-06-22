Волонтер Андрій Пєтухов: героїчна евакуація людей і тварин з Херсонщини

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Евакуація людей і тварин з небезпечних районів правобережної Херсонщини стає дедалі складнішою через постійні обстріли та атаки дронів з боку російських військ. Незважаючи на ризики, волонтери з Херсона продовжують свою важливу роботу, рятуючи людей і тварин, вивозячи їх у безпечні місця як в межах області, так і за її межами.

Серед таких волонтерів – Андрій Пєтухов. У розмові з ним ми дізналися про його досвід евакуації, мотивацію продовжувати цю справу та важливість підтримки людей у ці складні часи.

Андрій поділився, що 4 квітня 2025 року під час однієї з евакуацій він став жертвою атаки FPV-дрона російських військових. Хоча він отримав травми, після реабілітації почувається значно краще.

“Коли все трапилося, це був шок. Бігали, шукали, де заховатись, коли дрон влетів у нас. Згодом вдома прийшов трішки в себе, то вже зрозумів, що в мене дуже болить голова і давить. І звернувся до лікарні. Була тривожність. Зараз все добре. Кожна евакуація – це дуже великі ризики, можна потрапити під дрон, під арту, чи ‘пелюстку’.” – Андрій Пєтухов

Він зазначив, що броньована машина, в якій він їхав, врятувала йому життя, адже дрон влучив у мотор, спричинивши пожежу, внаслідок якої авто повністю вигоріло.

Під час евакуації Андрій і його команда ховалися в будинку, коли дрон скинув вибухівку на їхній транспорт. Їх врятував чоловік на ім’я Олександр, який вже двічі допомагав їм вибратися з небезпечних ситуацій.

Волонтер зізнається, що, незважаючи на всі ризики і травми, він не може залишити цю справу, адже відчуває відповідальність за людей і тварин, яких рятує.

“Я відданий своїй справі не на 100%, а на 200%. Я тоді не виконав всі п’ять заявок і хотів ввечері їхати. Мене відмовили. Я напевно був у стресі і не розумів, що казав. Вранці прокидаюся, бачу погодні умови, туман був. І поїхав за людьми, позабирав всіх, кого не вивіз тоді. Зібрав, вивіз, але теж їхати було небезпечно і психологічно дуже важко. Але все вийшло, все вдалося.” – Андрій Пєтухов

Андрій почав волонтерську діяльність ще під час окупації, коли люди боялися виходити з домівок і просили допомоги з продуктами та евакуацією. З того часу він вивозить людей і тварин, доставляє гуманітарну допомогу, ліки та підтримує мешканців Херсонщини.

Особливо важко йому бачити, як люди залишають своїх домашніх улюбленців у небезпечних зонах, адже тварини не можуть самі попросити про допомогу.

“Я не зміг би залишити свого чотирилапого друга, чи це кішка, чи песик, в червоній зоні й поїхати, ще й на ланцюгу. Багато людей залишає тварин, тому що немає куди їх везти й не беруть з тваринками.” – Андрій Пєтухов

Серед багатьох історій порятунку тварин Андрій згадує випадок із собакою на ім’я Бублик, якого врятували в останній момент, а також песика Ясю, яка отримала поранення від дрона і була паралізована.

Волонтер також розповів про людей, яких доводиться евакуювати – це переважно родини з дітьми та літні люди, які часто не хочуть залишати свої домівки, бо це їхнє життя і пам’ять.

Населені пункти в червоній зоні перебувають у жахливому стані: постійні обстріли, відсутність світла, газу, зв’язку та опалення. Проте багато людей залишаються там, бо не мають куди поїхати.

Окрім евакуації, Андрій допомагає людям із ремонтом будинків, організовує гуманітарну підтримку та опікується різними ініціативами.

Він очолює організацію “Бути добру на Херсонщині”, а підтримку отримує від небайдужих людей, які слідкують за його діяльністю та допомагають фінансово і матеріально.

Андрій, відомий у Херсоні під псевдонімом “Боксер”, є майстром спорту України з боксу і до війни займався професійно, маючи п’ять перемог у п’яти боях.

Попри щільний графік і постійні виклики, Андрій знаходить час для тренувань, адже спорт допомагає йому зберігати сили.

Волонтер планує продовжувати евакуацію, адже люди зібрали кошти на броньоване авто, що значно полегшить його роботу.

“Не знаю, повинен хтось це робити, не можу зупинитися, багато людей мене знають, і знають, що я не зупинюсь. Просто впертий я. От кажуть: ‘Не їдь’. А я поїду. Кажуть: ‘Не роби’. Буду брати й робити. Казали: ‘Та кидай вже це все, ти й так багато зробив, відпочивай вже’. Але я не можу зупинитись.” – Андрій Пєтухов

Головна мрія Андрія – щоб війна закінчилася, обстріли припинилися, а люди могли жити у безпеці та спокої.