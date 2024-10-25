Данило Гетманцев
Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев.
За його словами, за два дні в Податковій службі перевірили матеріали щодо всього керівництва, зокрема регіонального.
“15 людей ухвалили вольове та чесне рішення залишити службу. Однак один діяч вирішив цього не робити в надії на звʼязки з “кимось у владі”. Ідеться про Чернігів”, — написав Гетманцев.
Він заявив, що якщо особа, про яку йдеться, не вирішить піти у відставку, то він звернеться до правоохоронних органів і розкриє її ім’я. Згодом депутат повідомив, що “питання вирішене” і з керівництва податкової служби звільняться 16 осіб.
“Очікуємо аналогічної інформації від інших органів з відання Комітету: ДМСУ, БЕБ, Держфінмон, і….так КРАІЛ і НКЦПФР. Відповідні запити направлені”, — резюмував Гетманцев.