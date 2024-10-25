Він заявив, що якщо особа, про яку йдеться, не вирішить піти у відставку, то він звернеться до правоохоронних органів і розкриє її ім’я. Згодом депутат повідомив, що “питання вирішене” і з керівництва податкової служби звільняться 16 осіб.

“Очікуємо аналогічної інформації від інших органів з відання Комітету: ДМСУ, БЕБ, Держфінмон, і….так КРАІЛ і НКЦПФР. Відповідні запити направлені”, — резюмував Гетманцев.