Протягом 10 місяців 2024 року надходження до державного бюджету від детінізації становили 1,67 млрд доларів у доларовому еквіваленті.

Про це повідомив голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.

“Це зіставно із бюджетною допомогою від Канади, яка є п’ятим за обсягом переданого фінансового ресурсу партнером України”, — повідомив він.

Обсяг міжнародної допомоги Україні за 10 місяців 2024 року:

ЄС — 13,05 млрд доларів;

США — 5,25 млрд доларів;

МВФ — 4,19 млрд доларів;

Японія — 2,13 млрд доларів;

Канада — 1,76 млрд доларів;

Детінізація — 1,67 млрд доларів;

Великобританія — 0,52 млрд доларів;

Інші партнери — 0,33 млрд доларів.

Водночас надходження від детінізації по податках, що адмініструються Державною податковою службою, сягають 6,1% від наданої міжнародної допомоги цього року, додав він.