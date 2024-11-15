Про це повідомив голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.

“Це зіставно із бюджетною допомогою від Канади, яка є п’ятим за обсягом переданого фінансового ресурсу партнером України”, повідомив він.

Обсяг міжнародної допомоги Україні за 10 місяців 2024 року:

  • ЄС — 13,05 млрд доларів;
  • США — 5,25 млрд доларів;
  • МВФ — 4,19 млрд доларів;
  • Японія — 2,13 млрд доларів;
  • Канада — 1,76 млрд доларів;
  • Детінізація — 1,67 млрд доларів;
  • Великобританія — 0,52 млрд доларів;
  • Інші партнери — 0,33 млрд доларів.

Водночас надходження від детінізації по податках, що адмініструються Державною податковою службою, сягають 6,1% від наданої міжнародної допомоги цього року, додав він.