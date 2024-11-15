Про це повідомив голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.
“Це зіставно із бюджетною допомогою від Канади, яка є п’ятим за обсягом переданого фінансового ресурсу партнером України”, — повідомив він.
Обсяг міжнародної допомоги Україні за 10 місяців 2024 року:
- ЄС — 13,05 млрд доларів;
- США — 5,25 млрд доларів;
- МВФ — 4,19 млрд доларів;
- Японія — 2,13 млрд доларів;
- Канада — 1,76 млрд доларів;
- Детінізація — 1,67 млрд доларів;
- Великобританія — 0,52 млрд доларів;
- Інші партнери — 0,33 млрд доларів.
Водночас надходження від детінізації по податках, що адмініструються Державною податковою службою, сягають 6,1% від наданої міжнародної допомоги цього року, додав він.
- Контент-мейкер OnlyFans сплатила до бюджету понад 13,2 млн грн податків, – Гетманцев
- Гетманцев: 16 керівників податкової служби звільнилися через перевірку на наявність інвалідності
- В Офісі генпрокурора назвали області з найбільшою кількістю прокурорів з інвалідністю