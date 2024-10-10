Легалізацію криптовалюти в Україні можна очікувати приблизно у першому половині 2025 року. Водночас жодних податкових пільг не буде.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в етері YouTube-каналу ASATrьопс.

Нардеп повідомив, що наразі триває робота над законопроєктом, який дозволить легалізувати криптовалюту в Україні.

“До кінця року законопроєкт розробляється відповідно з Нацбанком разом з МВФ. Тобто навіть не розробляється, а допрацьовується той, який лежить у нас у комітеті. Ми будемо мати від експертів МВФ вже конкретну офіційну позицію щодо цього законопроєкту. Я думаю, що орієнтовно, перший-другий квартал наступного року ми можемо вже легалізувати крипту і оподаткувати її відповідним чином”, – розповів Гетманцев.

Водночас він наголосив, що не варто очікувати пільг на криптовалюту. Він зазначив, що це буде звичайне оподаткування за моделлю оподаткування операцій від цінних паперів – коли оподатковується інвестиційний прибуток