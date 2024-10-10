Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в етері YouTube-каналу ASATrьопс.
Нардеп повідомив, що наразі триває робота над законопроєктом, який дозволить легалізувати криптовалюту в Україні.
“До кінця року законопроєкт розробляється відповідно з Нацбанком разом з МВФ. Тобто навіть не розробляється, а допрацьовується той, який лежить у нас у комітеті. Ми будемо мати від експертів МВФ вже конкретну офіційну позицію щодо цього законопроєкту. Я думаю, що орієнтовно, перший-другий квартал наступного року ми можемо вже легалізувати крипту і оподаткувати її відповідним чином”, – розповів Гетманцев.
Водночас він наголосив, що не варто очікувати пільг на криптовалюту. Він зазначив, що це буде звичайне оподаткування за моделлю оподаткування операцій від цінних паперів – коли оподатковується інвестиційний прибуток
- Рада підтримала законопроєкт щодо збільшення податків
- Історичне збільшення податків: Комітет підтримав до другого читання законопроєкт
- Уряд вніс до парламенту бюджет на наступний рік