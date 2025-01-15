Про це Гетманцев повідомив у Telegram.
Від податків звільняються лише посилки вартістю до 45 євро, якщо їх надсилають фізичні особи без комерційної мети. Ставка ПДВ в Україні становить 20%.
Законодавчу ініціативу підтримали Американська торгівельна палата в Україні, Європейська Бізнес Асоціація, Українська рада бізнесу, Асоціація підприємств інформаційних технологій, Асоціація ритейлерів України та Торгово-промислова палата України. Гетманцев зазначив, що проєкти змін до Митного та Податкового кодексів були “повністю розроблені відповідними бізнес-асоціаціями”.
Для спрощення імпорту пропонується впровадити європейський механізм IOSS (Import One-Stop Shop), що дозволяє сплачувати ПДВ безпосередньо постачальником або маркетплейсом. Також планується запровадження нової митної декларації для товарів невеликої вартості, аналогічної європейській Н7.
«Сплата ПДВ постачальником товару або маркетплейсом виключить необхідність додаткових митних платежів з боку покупця під час митного оформлення та сприятиме пришвидшенню митних процедур», – пояснив Гетманцев.
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