У ніч перед Різдвом, 24 грудня, астероїд 2024 NX1, діаметром від 29 до 70 метрів, пролетить повз Землю зі швидкістю понад 23 700 км/год. Науковці наголошують, що, попри його значні розміри, траєкторія астероїда не створює небезпеки для планети.

Про це повідомляє MailOnline.

“Він залишиться на дуже безпечній відстані – приблизно 7,21 мільйона кілометрів від Землі, що в 18 разів перевищує відстань до Місяця”, – заявила астроном Королівської Гринвіцької обсерваторії Джесс Лі.

Хоча об’єкт не буде видимий навіть для аматорських телескопів, його потенційна руйнівна сила змушує науковців уважно стежити за траєкторією подібних астероїдів. Для порівняння, енергія його можливого удару може перевищити 12 мільйонів тонн тротилу, що нагадує Тунгуський інцидент у 1908 році.

Наступне наближення цього астероїда до Землі очікується в січні 2032 року. Тоді 2024 NX1 пролетить на відстані 4,7 мільйона кілометрів, а найменше зближення заплановане в грудні 2106 року, коли об’єкт підійде на 3,4 мільйона кілометрів.