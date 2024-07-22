Українські військові в Оленівці уразили стоянку, де росіяни ховали комплекс протиповітряної оборони "ТОР"

Про це повідомили у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді.

Комплекс протиповітряної оборони “ТОР” змогли виявити розвідники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади з безпілотника.

Розвідувальний безпілотник супроводжував російський комплекс до місця його стоянки у селищі Оленівка. Окупанти ховали “ТОP” у промисловій будівлі на околицях селища.

По місцю його розташування одразу завдали удар з американської реактивної установки HIMARS.