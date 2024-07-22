Про це повідомили у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді.
Комплекс протиповітряної оборони “ТОР” змогли виявити розвідники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади з безпілотника.
Розвідувальний безпілотник супроводжував російський комплекс до місця його стоянки у селищі Оленівка. Окупанти ховали “ТОP” у промисловій будівлі на околицях селища.
По місцю його розташування одразу завдали удар з американської реактивної установки HIMARS.
Як пише “Militarnyi”, є висока ймовірність того, що комплекс вивели з ладу прямим влучанням або уламками від снаряда.
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