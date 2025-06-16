Марсі Шор переїжджає до Канади через політичні зміни в США

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Марсі Шор – видатна американська історикиня, яка спеціалізується на історії Східної Європи та обіймає посаду професорки в Єльському університеті. На початку 2025 року стало відомо, що вона разом із колегами Тімоті Снайдером та Джейсоном Стенлі вирішили переїхати до Канади, де продовжать свою діяльність у Школі Мунка при Університеті Торонто.
В інтерв’ю Марсі Шор зазначила, що їхній переїзд частково зумовлений змінами в політичному ландшафті США. Вона та її чоловік, Тімоті Снайдер, відомі своїми критичними поглядами на політику Дональда Трампа.
Під час бесіди з журналістами Шор поділилася своїми враженнями від відвідувань України, а також розповіла про свій переїзд до Канади та спостереження щодо пошуків миру для України.
“Весь світ – у заручниках у Путіна.”
Ці та інші теми обговорюються в проєкті, де Марсі Шор детально аналізує сучасні виклики та можливості для регіону.
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