Марсі Шор: переговори з Путіним неможливі, потрібен крах режиму

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Американська історикиня Марсі Шор вважає, що переговори з Володимиром Путіним є неможливими. Вона підкреслює, що для досягнення миру необхідно, щоб режим Путіна зазнав повного краху, після чого Росія повинна пройти через процес перезавантаження.

“Зараз говорять про переговори – я не бачу жодних можливостей для переговорів із Путіним. У 1943 році з нацистами не можна було домовлятися – мовляв, давайте залишимо частину євреїв Європи під окупацією. Це було б неможливо й неприйнятно. Так само й зараз.”

– Марсі Шор

На думку Шор, перезавантаження Росії є необхідним не лише для світу, але й для самих росіян.

“Має відбутися повний крах цього режиму і перезавантаження Росії. Нам потрібне щось на кшталт 1945 року – “нульова година”. Початок з чистого аркуша. І я вважаю, що це потрібно і самим росіянам. Путін спалить усе дотла – це і про ресурси його країни, це і про його людей – допоки його не зупинять. Ми маємо справу з моральним нігілізмом. І миру не буде – допоки цьому режиму не настане кінець.”

– Марсі Шор

Марсі Шор є професоркою історії в Єльському університеті та спеціалісткою з історії Східної Європи. Нещодавно стало відомо, що вона разом із колегами Тімоті Снайдером та Джейсоном Стенлі переїжджає до Канади.

Цей крок, за словами Шор, частково пов’язаний зі зміною політичної ситуації в США. Як вона, так і її чоловік, історик Тімоті Снайдер, є відомими критиками колишнього президента Дональда Трампа.

В інтерв’ю Шор також обговорює свої візити до України, переїзд до Канади та спостереження за пошуками миру для України. Ці теми будуть висвітлені в проєкті “Ремовська Інтервʼю” у четвер, 12 червня.