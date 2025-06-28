Проєкт Конституції України 1996 року зберігається в музеї Нетішина

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Нетішинському міському краєзнавчому музеї, що на Хмельниччині, зберігається проєкт Конституції України, який був схвалений Тимчасовою спеціальною комісією. Цей документ став основою для прийняття Основного Закону країни 28 червня 1996 року.

Директорка музею Оксана Кононюк розповіла, що проєкт Конституції був переданий до фонду музею влітку 2020 року депутатом Верховної Ради України другого скликання Миколою Дудченком, який брав участь у розробці цього важливого документа.

На титульній сторінці проєкту, що датується червнем 2024 року, можна побачити підписи учасників комісії. Оксана Кононюк підкреслила значущість цього документа для державності України.

“Як на мене, це неоціненний документ. Щаслива, що він потрапив до нас в музей. Цей документ – показник державності, який демонструє спроможність країни жити за своїми прописаними законами. Проєкт складається з 28 листків формату А4, скріплені між собою степлером. На них надруковані 15 розділів Конституції України. На титульній сторінці є підписи учасників комісії.” – Оксана Кононюк, директорка Нетішинського міського краєзнавчого музею

Окрім проєкту Конституції, Микола Дудченко також передав музею випуск журналу “Трибуна”, в якому міститься стенограма та хроніка прийняття Основного Закону. На обкладинці журналу розміщено спільне фото учасників цього важливого процесу.