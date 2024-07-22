Перший заступник директора Національного антикорупційного бюро Гізо Углава, якого звинувачують у причетності до зливів інформації про хід слідства у кримінальних справах НАБУ, заявив, що подав позов про захист честі та гідності проти Центру протидії корупції та глави Віталія Шабуніна.

Про це він написав у Фейсбуці.

“На першому місці для мене завжди були професіоналізм, порядність та команда, і я продовжую жити за цими принципами. Саме тому я прийняв рішення відстоювати свою честь та гідність — не у ЗМІ, а у суді”, – йдеться у повідомленні Гізо Углави.

Він зазначає, що хоче продемонструвати повагу до закону, а також змусити інших поважати закон, відповідати за свої вчинки та спростувати недостовірну інформацію, яку було розповсюджено щодо його та структури НАБУ.

За його словами, останнім часом відбувається агресивна кампанія проти нього особисто та інституції. Він також додає, що громадські організації, які керують цим, вдаються до маніпуляцій та мають на меті повну дискредитацію НАБУ.

“Хочу ще раз чітко заявити: інформація щодо моєї нібито причетності до витоку із НАБУ даних — неправдива. Більш того, вона формує у суспільства хибне сприйняття моєї професійної діяльності, порушує право на повагу до честі, гідності та моєї ділової репутації. Наразі проти мене немає жодного кримінального чи дисциплінарного провадження щодо розповсюдження мною особисто інформації та/або матеріалів будь-якого досудового розслідування. Тому на кожне таке висловлювання я буду реагувати відповідно до закону — у суді”, – написав перший заступник директора НАБУ Гізо Углава.

Він також вимагає від Центру протидії корупції та особисто від Віталія Шабуніна спростувати розповсюджену інформацію щодо нібито зливу фігурантам одного із розслідувань даних досудового розслідування НАБУ. Углава подав відповідний позов до суду.

Нагадаємо, що у травні директор НАБУ усунув від виконання обов’язків свого першого заступника Гізо Углаву. У бюро повідомили, що таке рішення ухвалили через розслідування про злив даних.

За даними ЗМІ, злив відбувався консультанту Офісу Президента Юрію Голику. Зокрема, у вилученому в Голика телефоні детективи НАБУ нібито знайшли підтвердження того, що він одержував детальну інформацію про перебіг розслідування через бізнесмена Георгія Біркадзе.

12 липня Гізо Углава повідомив, що пройшов детектор брехні і запевнив, що до зливів інформації про хід слідства у кримінальних справах НАБУ не причетний.