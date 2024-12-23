Про це повідомив засновник і CEO холдингу MS Capital Максим Шкіль.

Він зауважив, що Патронатна служба з початку війни допомогла повернути понад 85% бійців на фронт, відновлюючи їх здоров’я та працездатність.

“Війна не робить перерв ні на свята, ні на вибори. У ній щодня гинуть і калічаться наші хлопці й дівчата, і наше завдання — зробити все можливе, щоб поранені мали шанс на повноцінне життя”, — зауважив Шкіль.

Кошти будуть перераховані у кілька етапів: 10 мільйонів гривень – у грудні, 10 мільйонів – у січні, та 10 мільйонів – у лютому та березні.

Зокрема, перші 10 мільйонів гривень спрямують на лікування бійців у клініках “Оберіг”, “Адоніс”, “Добробут” та реабілітаційному центрі “Модричі”.

Шкіль закликав бізнес та українців допомагати військовим та бригадам, які щодня захищають країну від ворога.