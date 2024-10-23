Про це розповів штаб-сержант командування СБС Олександр Ярмак в інтервʼю “Суспільному”.
“Нам поміняли начальника штабу”, — сказав він.
За словами Ярмака, на посаду вже призначено нового керівника.
“Я особисто не знайомий із цією людиною, але багато представників волонтерського руху висловлюють про нього позитивні відгуки. Подивимося”, — зазначив Ярмак.
Джерело “Суспільного” у Силах безпілотних систем підтвердило, що Гладкого нещодавно перевели з СБС, проте ім’я нового начальника штабу залишилося невідомим.
- Начальник штабу Сил безпілотних систем Гладкий перетинав кордон РФ під час служби у ВМС, — ЗМІ
- Начальника штабу Сил безпілотних систем Гладкого відсторонили від посади на час перевірки СБУ
- У дружини начальника штабу Сил безпілотних систем Гладкого виявили російське громадянство, — Безугла