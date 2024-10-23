Роман Гладкий, який був призначений начальником штабу командування Сил безпілотних систем влітку, більше не займає цю посаду.

Про це розповів штаб-сержант командування СБС Олександр Ярмак в інтервʼю “Суспільному”.

“Нам поміняли начальника штабу”, — сказав він.

За словами Ярмака, на посаду вже призначено нового керівника.

“Я особисто не знайомий із цією людиною, але багато представників волонтерського руху висловлюють про нього позитивні відгуки. Подивимося”, — зазначив Ярмак.

Джерело “Суспільного” у Силах безпілотних систем підтвердило, що Гладкого нещодавно перевели з СБС, проте ім’я нового начальника штабу залишилося невідомим.