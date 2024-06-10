Очільник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм написав заяву про звільнення. Він стверджує, що відомству заважають працювати.

Про це він заявив у Facebook.

«Я залишаю посаду голови Агентства відновлення. Рішення прийняв самостійно через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження», — написав Найєм.

За його словами, з листопада минулого року, команда Агентства почала стикатися з «постійною протидією, спротивом та створенням штучних перешкод».

Найєм стверджує, що Агентству повністю скасували бюджет на проєкти з відновлення та утримання доріг, «почали кошмарити бюрократією», коли документи на оплату захисних споруд, фортифікацій або відновлення погоджувалися в уряді місяцями, а також «суттєво обрізали заробітну плату».

Звільненню передував скандал із зірваним відрядженням Найєма до Берліна на міжнародну конференцію Ukraine Recovery Conference, яка проходить 11−12 червня й має на меті мобілізувати міжнародну підтримку відновлення України.