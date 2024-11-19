Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє Reuters.
Цахкна висловив сподівання, що критика, яка пролунала на адресу Шольца, зупинить інших європейських лідерів від подібних контактів із російським диктатором.
За його словами, країни Заходу дотримувалися принципу, який передбачав тримання Путіна в ізоляції.
“Це лише послабило нашу єдність і наші позиції. Це була стратегічна помилка”, — заявив глава естонського МЗС.
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