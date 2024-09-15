Очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов заявив, що Росія планує завершити війну проти України до кінця 2025 – початку 2026 року за умови своєї перемоги.

Про це він сказав на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві 13-14 вересня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

“2025 рік для них, рубіж 25-го – початок 26-го – він для них ключовий. Вони і хочуть все це закінчити, тому що, за їхніми власними підрахунками, Російської Федерації, якщо вони не виходять із цієї війни умовними переможцями, вони на далеке, скажімо так, майбутнє, яке можна прорахувати, – це горизонт від тридцяти років, – випадають узагалі з можливості бачити в Росії наддержаву, до чого вони прагнуть”, – сказав головний розвідник країни.

Буданов вважає, що із середини наступного року російська економіка зіштовхнеться із серйозними проблемами, які відчутно вплинуть на всю РФ. Також влітку 2025 року в Кремлі зіштовхнуться із дилемою – або оголошувати мобілізацію, або якимось чином зменшувати інтенсивність бойових дій, “що для них може бути, врешті-решт, критичним”.

Очільник ГУР зазначив, що у разі відсутності перемоги РФ до кінця 2025 року у світі залишаються лише дві наддержави – США і Китай, а Росії там місця вже не буде.

“Вони це ясно усвідомлюють. Для них це ключовий період. Тому вони будуть робити все можливе, щоб у їхньому розумінні перемогти. Інакше вони вилітають з абсолютно всіх світових процесів. Усе, на що вони можуть розраховувати – це регіональне лідерство, а це їх не влаштовує”, – підсумував Буданов.