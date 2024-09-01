Міністр оборони Чехії Яна Чернохова зустрілася зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто, де вони обговорили підтримку України.

Про це повідомляє Radio Prague International.

На зустрічі обговорювалися питання безпеки в Африці та на Близькому Сході, співпраця між Чехією та Італією в оборонно-промисловій сфері, а також проєкт закупівлі американських винищувачів F-35.

Крім того, міністри підбили підсумки саміту НАТО у Вашингтоні, що проходив 9-11 липня.

“Саміт послав чіткий сигнал, що наша оборона сильна. Але також очевидно, що необхідно робити набагато більше”, – сказала Чернохова.

Чернохова підкреслила, що НАТО повинно розробити нову стратегію щодо Росії, оскільки Кремль уже веде війну проти Заходу, здійснюючи кібератаки та фінансуючи терористичні акти та “підпали в наших країнах”.

Також міністр наголосила, що Росія перетворила Африку на арену геополітичного протистояння, підриваючи стратегічні інтереси Європи на цьому континенті.