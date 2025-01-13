Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що інформація про блокування нового пакета військової допомоги для України канцлером Олафом Шольцом не відповідає дійсності.

Про це він сказав в коментарі Tagesspiegel.

“Блокади немає. Ми підготували новий пакет допомоги для України в Міністерстві оборони. Це зараз має бути вирішено політично”, — сказав Пісторіус, висловивши сподівання на швидке ухвалення рішення.

Раніше видання Spiegel повідомляло, що в уряді Німеччини нібито виникла суперечка щодо постачання додаткового пакета озброєння на суму близько 3 мільярдів євро.

До пакета входять три батареї ЗРК IRIS-T із боєприпасами, ракети для Patriot, десять колісних гаубиць та артилерійські боєприпаси.

Як повідомили джерела видання, Шольц, ймовірно, не хоче оголошувати про нові постачання зброї Україні в період виборчої кампанії, щоб уникнути втрати підтримки серед виборців.