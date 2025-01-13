Про це він сказав в коментарі Tagesspiegel.
“Блокади немає. Ми підготували новий пакет допомоги для України в Міністерстві оборони. Це зараз має бути вирішено політично”, — сказав Пісторіус, висловивши сподівання на швидке ухвалення рішення.
Раніше видання Spiegel повідомляло, що в уряді Німеччини нібито виникла суперечка щодо постачання додаткового пакета озброєння на суму близько 3 мільярдів євро.
До пакета входять три батареї ЗРК IRIS-T із боєприпасами, ракети для Patriot, десять колісних гаубиць та артилерійські боєприпаси.
Як повідомили джерела видання, Шольц, ймовірно, не хоче оголошувати про нові постачання зброї Україні в період виборчої кампанії, щоб уникнути втрати підтримки серед виборців.
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