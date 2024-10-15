Польських громадян обурює поведінка окремих українських біженців, які відпочивають у п'ятизіркових готелях і їздять на дорогих автомобілях.

Про це заявив глава Міноборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш в інтерв’ю Interia.

За словами міністра, це нечесно, що поляки допомагають Україні, в той момент, як деякі чоловіки призовного віку переховуються від війни у Польщі.

“Річ у тім, що наше суспільство дуже обурює те, як молоді хлопці з України їздять на найкращих автомобілях і відпочивають на вихідних у п’ятизіркових готелях. І це несправедливо стосовно поляків, які роблять внески в охорону здоров’я, освіту, постачання зброї та іншу допомогу”, — заявив Косіняк-Камиш.

Він також вважає, що пропозиція глави МЗС Польщі Владислава Сікорського позбавити соціальних пільг українських чоловіків призовного віку може сприяти поверненню чоловіків в Україну. На його думку, такі міри мають відбуватись не лише у Польщі.