12 липня міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов ініціював телефонну розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Очільник російського оборонного відомства хотів попередити, що Москва виявила підготовку України до «таємної операції» проти РФ, яку нібито раніше схвалив Вашингтон.

Про це пише New York Times, покликаючись на трьох неназваних американських посадовців, що обізнаних із цим питанням.

Стверджується, що представники США «здивувалися», почувши таке твердження, і не знали про таку операцію. Усі три співрозмовники NYT підтвердили, що слова Бєлоусова сприйняли «досить серйозно», після чого американська сторона зв’язалася з українською та сказала не робити того, що планував Київ.

Разом із цим двоє посадовців, знайомих із цією розмовою, розповіли виданню, що глава Пентагону Ллойд Остін попередив свого російського колегу не погрожувати американським військам у Європі на тлі зростання напруженості в Україні.

У виданні вказують, що попри залежність України від США у військовій, розвідувальній та дипломатичній підтримці, українські посадовці не завжди є прозорими зі своїми американськими колегами щодо своїх військових операцій, особливо тих, що спрямовані проти російських об’єктів у тилу ворога.

NYT пише, що такі операції розчарували американських посадовців, які вважають, що вони не тільки не покращили позицію України на полі бою, але й ризикують відштовхнути європейських союзників та розширити війну.

Нині досі незрозуміло, чи була реальною українська змова про яку повідомляв Бєлоусов. Представники Пентагону і Білого дому заявляють, що поки що нічого не сталося.

Після розмови заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх розповіла, що під час розмови Остін наголосив на важливості підтримання комунікації в умовах російської війни проти України. У російському Міноборони заявляли, що розмова відбулася з ініціативи РФ, а під час дзвінка начебто обговорювали «запобігання загрозам безпеці та зниження ризику можливої ескалації».