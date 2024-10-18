Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін у Брюсселі під час пресконференції за підсумками зустрічі міністрів оборони НАТО.
“Ми бачили, як українці використовують ударні спроможності своїх дронів великої дальності з великою ефективністю. Нещодавно були вражені кілька складів постачання боєприпасів стратегічного рівня, що відбилося на полі бою. Важливо, що вони (українці – ред.) здатні виробляти ці БПЛА, і можуть швидко нарощувати обсяги такого виробництва”, — зазначив Ллойд Остін.
Він зазначив, що українські безпілотники не лише підтвердили свою точність та ефективність у порівнянні з високоточними ракетами, але й є економічно вигідною альтернативою.
“Одна високоточна керована ракета в деяких випадках коштує до мільярда доларів. БПЛА, які виробляються у великих кількостях, складають фрагмент від таких витрат. Тож, якщо подивитися на фінансовий баланс та на ефект, який досягається на полі бою, я думаю, що це чудові спроможності. Як вони (українці— ред.) використовують ці спроможності, які самі виробляють,— це їхня справа”, — додав міністр оборони США.
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