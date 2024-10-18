Українські далекобійні дрони вже продемонстрували свою ефективність, навіть у порівнянні з високоточними ракетами, тому питання їх використання залишається виключно в компетенції України.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін у Брюсселі під час пресконференції за підсумками зустрічі міністрів оборони НАТО.

“Ми бачили, як українці використовують ударні спроможності своїх дронів великої дальності з великою ефективністю. Нещодавно були вражені кілька складів постачання боєприпасів стратегічного рівня, що відбилося на полі бою. Важливо, що вони (українці – ред.) здатні виробляти ці БПЛА, і можуть швидко нарощувати обсяги такого виробництва”, — зазначив Ллойд Остін.

Він зазначив, що українські безпілотники не лише підтвердили свою точність та ефективність у порівнянні з високоточними ракетами, але й є економічно вигідною альтернативою.