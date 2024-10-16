Оскільки вступ України до ЄС не є питанням виживання для Києва, Польща має можливість висувати свої умови.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє польське видання Interia.

Він вкотре підкреслив, питання Волинської трагедії, важливе для польської сторони, є найбільш справедливим підходом у контексті вступу України до ЄС.

Однак глава Міноборони наголосив, що таке питання не є умовою для надання військової чи гуманітарної підтримки для нашої держави, оскільки на карту поставлено життя людей. Також, за його словами, у такий спосіб Польща може вплинути на те, що Росія програє війну.

“Вступ до ЄС — це не “бути” чи “не бути” для України, це можливість для розвитку, для більш високого зростання ВВП, це їх шанс. Ми можемо поставити умови для такого розвитку і, на додаток до умов, поставлених ЄС, ми можемо поставити свої етичні та історичні умови щодо Волині”, — додав він.