Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров під час брифінгу в Брюсселі.

Він зазначив, що наразі ведуться переговори з міжнародними партнерами щодо різних проєктів, проте остаточне рішення буде ухвалене керівництвом держави.

“Деякі країни вже виявили бажання купувати українські ракети, дрони та інше озброєння. Ми не виключаємо такої можливості, але рішення буде прийняте колективно на рівні керівництва країни”, – зазначив міністр.

Після початку повномасштабної війни з Росією у 2022 році Україна ввела заборону на експорт військової продукції, щоб забезпечити власні Збройні Сили необхідними ресурсами.