Україна розглядає варіанти залучення міжнародних інвестицій в оборонну промисловість та не виключає можливості відновлення експорту українського озброєння.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров під час брифінгу в Брюсселі.

Він зазначив, що наразі ведуться переговори з міжнародними партнерами щодо різних проєктів, проте остаточне рішення буде ухвалене керівництвом держави.

“Деякі країни вже виявили бажання купувати українські ракети, дрони та інше озброєння. Ми не виключаємо такої можливості, але рішення буде прийняте колективно на рівні керівництва країни”, – зазначив міністр.