Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає “Укрінформ”.

“До кінця цього тижня ми приймемо розпорядження Кабінету міністрів України, яке у нас ліквідує центральну МСЕК. Ми до цього готувалися, укріплюючи матеріально-технічну базу саме підпорядкованого інституту в місті Дніпро. Оскільки ми бачили, що центральна МСЕК – це тільки була експертиза візуальна, потім люди направлялись на клінічні бази в Дніпро і Вінницю”, — сказав міністр.

За його словами, наразі в Україні працюють понад 350 МСЕК, у яких залучено близько 1200 лікарів. З 1 січня 2025 року МСЕК припинять свою діяльність як окремі юридичні особи, а їхні функції передадуть кластерним та надкластерним лікарням.