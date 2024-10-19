Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі висловив занепокоєння з приводу підтримки Китаєм Росії під час свого першого візиту до Пекіна.

Про це повідомляє Euronews.

18 жовтня Леммі провів переговори з віцепрем’єром Дін Сюесяном та міністром закордонних справ Ван Ї. Як повідомляє британське МЗС, уряд Великої Британії вважає, що співпраця з Китаєм є “необхідною та прагматичною”. Однак Леммі закликав свого китайського колегу запобігти постачанню зброї російським військовим з боку китайських компаній.

«Велика Британія і Китай мають спільну зацікавленість у мирі в Європі і припиненні війни. Леммі підтвердив, що занепокоєння з приводу постачання Китаєм обладнання для російського військово-промислового комплексу ризикує зашкодити відносинам Китаю з Європою», – йдеться в повідомленні МЗС.

Він також закликав, щоб Ван вжив усіх заходів для розслідування і недопущення таких постачань. Сторони погодилися продовжити обговорення цього питання та інших геополітичних тем.

Дводенний візит Леммі має на меті покращити відносини з Пекіном, які останнім часом погіршилися через звинувачення у шпигунстві, підтримку Китаєм Росії у війні в Україні та обмеження громадянських прав у Гонконзі, колишній британській колонії.