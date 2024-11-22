Глава МЗС Чехії прибув до Києва

Про свій приїзд Ян Ліпавський сповістив в X (Twitter).
Міністр зацікавлений у тому, як українці справляються з постійними обстрілами, а також у роботі чеських проєктів в Україні.
Він також планує обговорити, як ефективно направляти міжнародну допомогу в найближчі місяці.
“Сьогодні вранці я приїхав до Києва. Мене цікавить, як українці справляються з обстрілами, як працюють чеські проєкти на місці та як краще націлювати міжнародну допомогу в найближчі місяці. Я буду обговорювати всі ці питання тут”, — написав він.
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