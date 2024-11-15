Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський вважає, що навіть у разі обрання Дональда Трампа президентом США підтримка України не припиниться миттєво.

Про це повідомляє “Новини”.

Міністр підкреслив, що майбутні наміри Трампа щодо України точно не відомі, зупинка допомоги не буде миттєвою.

“Не схоже, що Дональд Трамп може клацнути вимикачем і наступного дня Україна залишиться ні з чим”, – зазначив Ліпавський.

На думку чеського міністра, більш імовірно, що Трамп наполягатиме на збільшенні внеску європейських країн у власну безпеку.

“Ми знаємо, що він ставитиме вимоги до Європи, щоб вона могла сама подбати про свою безпеку”, – підкреслив Ліпавський, наголошуючи на необхідності зміцнення європейської оборони.

Цей підхід може спонукати європейські держави активніше інвестувати в оборонні можливості, щоб зміцнити власну стабільність та безпеку.