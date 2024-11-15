Про це повідомляє “Новини”.
Міністр підкреслив, що майбутні наміри Трампа щодо України точно не відомі, зупинка допомоги не буде миттєвою.
“Не схоже, що Дональд Трамп може клацнути вимикачем і наступного дня Україна залишиться ні з чим”, – зазначив Ліпавський.
На думку чеського міністра, більш імовірно, що Трамп наполягатиме на збільшенні внеску європейських країн у власну безпеку.
“Ми знаємо, що він ставитиме вимоги до Європи, щоб вона могла сама подбати про свою безпеку”, – підкреслив Ліпавський, наголошуючи на необхідності зміцнення європейської оборони.
Цей підхід може спонукати європейські держави активніше інвестувати в оборонні можливості, щоб зміцнити власну стабільність та безпеку.