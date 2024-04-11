Про це Маргус Цахкна написав у соцмережі Х (Twitter).

Естонський міністр закликає не драматизувати надмірно атаки на російські нафтопереробні заводи, поки Росія щодня проводить масовані авіаудари, систематично руйнує українську енергетичну інфраструктуру і продовжує окупацію Запорізької АЕС.

За його словами, російські атаки, які лишили тисячі людей без електрики, газу і опалення, доводять, що Росія воює не з українською армією, а з українським суспільством.

«Те, що робить Україна, – це самооборона. Україна завдає ударів по військових цілях, які безпосередньо забезпечують пальним військову техніку, яка знищує людей і будинки», – написав Цахкна.

Він також наголосив, якщо удари України по військових цілях на території Росії допомагають зменшити російські прибутки та ускладнюють для РФ ведення війни, то вони слугують правильній меті.

«Єдине, що мають зробити прихильники України, – це забезпечити її засобами протиповітряної оборони для захисту своїх громадян, міст та об’єктів інфраструктури», – додав Цахкна.