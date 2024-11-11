Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що підтримує право України самостійно обирати свій політичний курс та виступає проти політики "фінляндизації", яка колись була нав'язана Фінляндії після війни з СРСР у 1940-х роках.

Про це вона повідомила в інтерв’ю Reuters.

Еліна Валтонен наголосила, що примус до нейтралітету не стане рішенням у конфлікті з Росією.

“Я проти цього. Гляньмо правді у вічі: Україна була нейтральною до того, як на неї напала Росія”, – підкреслила Валтонен.

За словами Валтонен, історія Фінляндії демонструє, що навіть після примирення з СРСР країна не відчувала себе у безпеці та продовжувала зміцнювати свою оборону. Вона також висловила побоювання щодо довіри до Росії, навіть у випадку укладання якоїсь угоди з Україною.

“Примус України до прийняття умов проти її волі зруйнує міжнародну систему”, – заявила міністерка.

На думку Валтонен, жодна з країн Європи чи США не повинні вести переговори з Росією “через голову України”, оскільки це підриває суверенітет держави. Вона нагадала, що політика “фінляндизації” змушувала Фінляндію йти на поступки СРСР, але не стала гарантією безпеки.