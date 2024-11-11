Про це вона повідомила в інтерв’ю Reuters.
Еліна Валтонен наголосила, що примус до нейтралітету не стане рішенням у конфлікті з Росією.
“Я проти цього. Гляньмо правді у вічі: Україна була нейтральною до того, як на неї напала Росія”, – підкреслила Валтонен.
За словами Валтонен, історія Фінляндії демонструє, що навіть після примирення з СРСР країна не відчувала себе у безпеці та продовжувала зміцнювати свою оборону. Вона також висловила побоювання щодо довіри до Росії, навіть у випадку укладання якоїсь угоди з Україною.
“Примус України до прийняття умов проти її волі зруйнує міжнародну систему”, – заявила міністерка.
На думку Валтонен, жодна з країн Європи чи США не повинні вести переговори з Росією “через голову України”, оскільки це підриває суверенітет держави. Вона нагадала, що політика “фінляндизації” змушувала Фінляндію йти на поступки СРСР, але не стала гарантією безпеки.
- У Фінляндії судитимуть росіянина за воєнні злочини, скоєні в Україні.
- Зеленський підсумував саміт Україна – Північна Європа: всі партнери-нордики підтримали План перемоги України.
- Фінський суд конфіскував майно Російського центру науки і культури в Гельсінкі за позовом “Нафтогазу”.