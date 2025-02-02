Глава посольства Іспанії у Бельгії Альберто Антон позбувся посади після того, як задрімав під час наради послів у Мадриді, де виступав міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес.

Про це пише The Times.

Зазначається, що в соцмережах стало популярним відео, на якому Альберто Антон спав під час промови глави МЗС Іспанії на щорічній конференції послів. Саме це і привернуло увагу Альбареса.

Після цього він звільнив посла в Бельгії.

Коли про звільнення стало відомо публічно, Асоціація дипломатів Іспанії надіслала Альбаресу листа з вимогою дотримуватися “прозорості, рівних можливостей, заслуг і здібностей” під час дипломатичних призначень.

Міністра закордонних справ Іспанії неформально охрестили Napoleonchu, тобто “Малим Наполеоном”, через жорсткий стиль роботи та часті звільнення посадовців, які діють без погодження з Мадридом.

Як пише The Times, Альбарес звільнив щонайменше сімох працівників МЗС через помилки або дії, що суперечать політиці уряду.

Приміром, посол Іспанії в Хорватії позбувся посади після того, як написав статтю на захист ролі іспанського короля Феліпе VI у зовнішній політиці країни.

А коли у Великій Британії померла королева Єлизавета II, Альбарес заборонив дипломатам посольства Іспанії це коментувати.

Раніше стало відомо, що дипломат, який втратив секретні документи, що детально описують розташування британських спецпідрозділів у Кабулі, готується стати послом Великої Британії в НАТО.