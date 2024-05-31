Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс відповів на запитання журналістів щодо можливості України наносити удари по території Білорусі, заявивши, що у разі переміщення Росією військових об'єктів в інше місце, необхідно переглянути вибір цілей.

Про це він заявив у інтервʼю.

Перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Празі, Габріелюс Ландсбергіс прокоментував ситуацію на кордоні Білорусі з Україною:

“Я маю на увазі, що Україна повинна мати здатність захищатися. Якщо Росія, побоюючись, що військові цілі можуть бути атаковані в РФ, може перемістити їх ще кудись, то я думаю, що і вибір цілей теж потрібно перенести”, — заявив глава МЗС.

Раніше стало відомо про офіційне підтвердження, що Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив, як президент Джо Байден надав дозвіл Україні використовувати американську зброю для атак на військові об’єкти на території РФ.