Під час візиту до Києва 4 листопада, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок анонсувала виділення 200 мільйонів євро додаткової допомоги Україні для подолання зимового періоду.

Про це вона заявила на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою в понеділок.

“Ми підтримуємо українців у подальшій підготовці до зими. З цією метою ми вкотре збільшуємо нашу надзвичайну гуманітарну допомогу. Це додаткові EUR200 млн на зимову невідкладну допомогу. Це означає, що навіть прифронтові будинки, не забезпечені електроенергією, зможуть отримувати тепло”, – сказала Бербок.

Крім того, вона нагадала про вже надані Німеччиною системи протиповітряної оборони: три системи Patriot, дев’ять систем Iris-T та дві інших системи.

Міністерка запевнила про продовження німецької підтримки в цій сфері та об’єднання зусиль на міжнародному рівні, зокрема через ініціативу протиповітряної оборони.