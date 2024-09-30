Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналени Бербок, пише DW.

“Я завжди говорила, що вона відіграє важливу роль, особливо для подолання мінних полів на сході України”, — заявила політик партії “зелених” в ефірі телеканалу ARD.

На питання щодо подальших постачань зброї Німеччиною, Анналена Бербок заявила, що висловила свою позицію, але канцлер Олаф Шольц має іншу думку. Вона зазначила, що коаліція не може дійти згоди у цьому питанні.