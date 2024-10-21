Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув до Туреччини з офіційним візитом для проведення переговорів на високому рівні, де обговорюватимуться ключові питання двосторонньої співпраці.

Про це повідомляє МЗС України.

Уранці 21 жовтня в Анкарі розпочалися переговори тет-а-тет міністрів закордонних справ України Андрія Сибіги та Туреччини Хакана Фідана.

Також Сибіга планує зустрітися з міністром національної оборони Яшаром Гюлером та міністром торгівлі Омером Болатом.

“У фокусі переговорів буде розширення двосторонньої співпраці в політичній, економічній, оборонно-промисловій та культурно-гуманітарній сферах, свобода мореплавства у Чорному морі та Чорноморська безпека. Особлива увага переговорів буде приділена Плану перемоги, представленому Президентом України Володимиром Зеленським, інтеграції України до НАТО та Формулі миру як шляху до всеосяжного, справедливого та тривалого миру”, — йдеться у повідомленні.

Також Сибіга відвідає оборонно-промислову виставку SAHA EXPO 2024, де проведе окремі зустрічі з турецькими оборонними компаніями.

За даними МЗС, Андрій Сибіга розпочав свій візит до Туреччини з вшанування пам’яті Мустафи Кемаля Ататюрка в Аніткабірі.